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Культура
Петроглифы Карелии внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Петроглифы Карелии внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Петроглифы, наскальные рисунки эпохи неолита, находящиеся в Карелии, признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду, 28 июля, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО! Подробности позже! Всей команде спасибо за отличную работу!» — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Петроглифы — образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море «Бесовы следки» была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур. Рядом с «Бесовыми следками» впоследствии были открыты еще несколько сотен изображений. Еще одна группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.

В 2020 году РФ представила древнюю наскальную живопись на рассмотрение для включения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В апреле стало известно, что комплекс зданий станции наблюдений за небесными телами Казанского федерального университета имени Энгельгардта внесут в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам директора станции Юрия Нефедьева, обсерватория нуждается в модификации существующих объектов, а также необходимо создать новые экспозиции.

В марте национальный парк «Кыталык» в Аллаиховском районе Якутии попал в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас нацпарк находится под управлением ФГБУ «Государственный природный заповедник «Остров Врангеля», который уже включен в список наследия ЮНЕСКО.

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