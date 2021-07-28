Петроглифы Карелии внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Петроглифы, наскальные рисунки эпохи неолита, находящиеся в Карелии, признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду, 28 июля, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО! Подробности позже! Всей команде спасибо за отличную работу!» — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Петроглифы — образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море «Бесовы следки» была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур. Рядом с «Бесовыми следками» впоследствии были открыты еще несколько сотен изображений. Еще одна группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.

В 2020 году РФ представила древнюю наскальную живопись на рассмотрение для включения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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