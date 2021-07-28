Пляж для людей с ограниченными возможностями создадут в Орле

В Орле возможно появление инклюзивного пляжа. Его создадут, если столица региона победит в голосовании шесть других городов-претендентов.

С инициативой подарить одному из российских городов специальное оборудование для места отдыха у воды для людей с ограниченными возможностями выступила калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».

Среди конкурентов у Орла — Геленджик, Туапсе, Сочи, Новороссийск, Белгород и Ростов-на-Дону, пишет InfoOrel.ru.

Победитель получит 30 щитов настила для площадки, два пляжных кресла-коляски, пять высоких шезлонгов с противопролежневыми матрасами, два пляжных матраса для отдыха на суше и на воде, шатер, информационные знаки и зонтики.