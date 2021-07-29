Прочел на днях в СМИ мнение коллег о том, нехватка каких специалистов сегодня особенно остро ощущается в сфере культуры. Например, говоря о театре, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обратил особое внимание, что театр сегодня становится более технологичным, и от этого возникает кадровый голод по следующим специальностям: звукорежиссеры, звукооператоры, световики, айтишники, маркетологи, smm-менеджеры, дизайнеры и так далее.

Согласен с Михаилом Ефимовичем и хочу поделиться своими мыслями на этот счет, а также рассказать, как подобные сложности мы решали в Театре Вахтангова. Если технических специалистов более или менее понятно, где искать, то с людьми, которые работают со зрителем посредством интернета и визуализации театра в онлайн-пространстве, действительно огромная проблема. На это есть много причин, но, пожалуй, главная заключается в том, что это относительно новая, быстро меняющаяся сфера.

Кто бы мог лет пять назад представить, что маркетологи и smm-менеджеры займут столь важное место в жизни театра? Если бы ко мне тогда пришли в кабинет и сказали, что в театре появится маркетолог, который будет изучать и формировать зрительскую аудиторию, я бы, наверное, поднял такого человека на смех. Ну какой маркетолог в театре?! Он же про бизнес. Чайники продавать и формировать спрос на кастрюли — это да. А мы театр, мы про высокое! Спектакли — штучный продукт. Как же мы все тогда заблуждались!

Несколько лет назад на форуме театральных менеджеров в Санкт-Петербурге я увидел специалистов «Мастерской Григория Козлова», которые очень интересно рассказывали, как они начали заниматься маркетингом и каких результатов добились. Меня это так потрясло, что, вернувшись в Москву, я изучил тему более детально, и мы стали искать такого специалиста.

И столкнулись ровно с тем, о чем говорил Михаил Швыдкой, — отсутствием маркетологов, которые бы специализировались на event-индустрии и на театральной отрасли. Каждый такой специалист так или иначе пришел из бизнеса. Кто-то адаптировал свои знания и успешно применяет их в театральной сфере, кто-то не смог. Вообще, проблематика таких специалистов очень важна. Их нужно где-то обучать, готовить, создавать курсы дополнительного образования. Чтобы те люди, которые владеют технической базой, понимали так же, как устроен театр, специфику его работы, историю и так далее.

Вообще на месте министерства образования я бы задумался вот о чем: сегодня на рынке жуткий переизбыток актеров. Тратятся огромные государственные деньги на воспитание ребят по этой профессий. Каждый год выпускается по 20–25 человек с каждого курса. Зачем? И ладно бы учили актерской профессии старейшие театральные школы с почти вековым брендом, но сегодня актеров готовят в любом институте культуры и даже экономических вузах. Кто им там преподает, а главное, куда они потом пойдут?! Это, кстати, еще одна очень серьезная проблема, которая подрывает престиж актерской профессии. Так не лучше ли сконцентрировать свои силы на тех специальностях, которые действительно нужны театрам и будут востребованы? В театр всё более активно входят такие понятия, как мультимедиа, 3D-графика, видеоконтент, маркетинг, smm и так далее. Вот какие специалисты будут востребованы!

Сегодня, кстати, есть очень много агентств, которые готовы взять на аутсорсинг ведение соцсетей театра и работу по маркетингу. Но я убежден, что такой подход — утопия, так как человек должен находиться внутри театра, радоваться его победам и плакать от отчаяния, если вдруг случаются неудачи. Погружаться в творческую жизнь театра, и тогда, убежден, успехи будут гораздо лучше.

В итоге мы нашли маркетолога и вырастили smm-менеджера, которые влюблены не только в свое дело, но и в Театр Вахтангова. Они работают в штате, что, повторюсь, очень важно. Многое мы познавали вместе на практике путем ошибок, поиска и так далее. И я очень рад, что сейчас это направление у нас довольно успешно функционирует. Сегодня представить продажу билетов, устойчивое формирование зрительского интереса без отдела маркетинга я просто не могу.

Как это работает на практике? Мы видим, что на конкретный спектакль снижается динамика продаж. Нужно подхлестнуть зрительский интерес. Тогда маркетолог, который знает, какие слова, фишки, способы продвижения и информирования аудитории применить к данной компании, запускает таргетированную рекламу. А smm-менеджер активно подключается к этому вопросу по своему направлению — социальным сетям.

Поэтому сегодня самые передовые театры уже имеют в своем штатном расписании должность маркетолога и smm-менеджера. И за этим потянулись другие специальности, которые тоже казались раньше совершенно ненужными для театра.

Сегодня вся информационная полемика перешла из телевизора, печатных изданий, радио и придомовых лавочек в интернет. Люди доверяют не столько СМИ, различным экспертам, сколько простому человеку, который сам что-то увидел или через что-то прошел и делится своими ощущениями, мнением. Поэтому в театре, и вообще в ивент-индустрии очень важно, что происходит вокруг.

И в заключении я бы хотел вернуться к пресловутой «театральной вешалке». Долгие годы театр начинался именно с нее. Уже оказываясь на ступенях, в гардеробе и вестибюлях, зритель погружался в таинство театра, его особую атмосферу. И от того, в каком состоянии была эта «вешалка», зависело настроение зрителя, с которым он входил в зал. Сегодня человек встает утром с постели, включает телефон и уже соприкасается с театром в социальных сетях, отзывах других людей на спектакли, через фотографии и видео, через официальный сайт. Человек моментально может задать интересующий вопрос напрямую театру и получить через Instagram ответ. И от того, в каком свете предстает театр в онлайне, во многом зависит, с какими ощущением человек повесит вечером плащ на ту самую вешалку. Я не случайно трижды упомянул слово «человек», потому что неизменным остается одно: театр работает для зрителя и ради зрителя.

Автор — заслуженный работник культуры РФ, директор Театра имени Вахтангова

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