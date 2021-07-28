Антонов отметил поиск Россией диалога с США в вопросе заключенных

Россия хочет равноправного диалога с США в решении вопроса заключенных россиян в США и американцев в России. Об этом 28 июля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Давно призываем американскую сторону выработать совместные правила поведения в этой сфере на основании имеющихся правовых механизмов», — цитирует его «РИА Новости». Москва рассчитывает на диалог по поиску взаимных развязок, отметил высокопоставленный дипломат.

По словам Антонова, аресты граждан стали одним из крупнейших раздражителем в отношениях США и России. «За последние годы по запросам США в третьих странах были арестованы около 60 россиян. В Вашингтоне уклоняются от использования двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, предпочитая хватать росграждан по всему миру с помощью союзников», — подчеркнул российский посол.

Москва всегда получала отказ США, когда неоднократно ставила перед Вашингтоном вопрос о возвращении на Родину россиян в рамках Конвенции Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц.

Как напомнил посол РФ, многие из задержанных и экстрадированных в США россиян подвергались психологическому давлению, жесткому обращению и даже пыткам, соотечественники постоянно сталкиваются с отказами в медобслуживании и предоставлении необходимых лекарств. При этом «возмущения» американской стороны поводу заключенных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида посол назвал «наигранными». Он напомнил, что к гражданам США обеспечен консульский доступ, им оказывается медицинская помощь.

Интервью посол РФ в США Анатолий Антонов дал в преддверии нового раунда российско-американского диалога по стратегической стабильности, который пройдет в Женеве 28 июля. Накануне Антонов призвал Соединенные Штаты к разбору завалов в отношениях. По его словам, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве была направлена на преломление негативной тенденции и начало пути к минимальной нормализации отношений.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.