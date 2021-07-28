Россия внесла в ООН проект конвенции против киберпреступности

Москва готова обсуждать с партнерами конвенцию по киберпреступлениям. Российская Генпрокуратура внесла в ООН свой проект соглашения, сообщает телеканал «Известия». Согласно документу, в международном праве появятся новые составы преступлений. Предлагается расширить полномочия силовых ведомств для противодействия высокотехнологичной преступности. Заседания по вопросу начнутся в январе 2022 года. Результатом станет принятие международной конвенции. Никто, кроме России, свою версию пока не представил.

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