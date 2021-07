Экстремальная жара надвигается на регионы

Гидрометцентр сообщил, что экстремальная жара придет в ряд российских регионов в ближайшие дни. На Сахалине столбик термометра поднимется выше +30° C, сообщает телеканал «Известия». Погоду будут определять теплые воздушные массы с Японского моря. На севере Красноярского края воздух прогреется до +35° C. Сильная жара ожидается в Крыму и Краснодарском крае. В Ростовской области — до +38° C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.