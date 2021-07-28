В США начали рассматривать возможность обязательной вакцинации

В США не исключают обязательную вакцинацию федеральных госслужащих. Привитым американцам рекомендуют носить маски в помещениях. В первую очередь средства индивидуальной защиты (СИЗ) необходимы в регионах с быстрым распространением вируса, сообщает телеканал «Известия». В детсадах и школах маски советуют носить всем независимо от статуса вакцинации. Мера особенно касается районов с распространением «Дельта». В 63% округов США высокий уровень передачи инфекции.

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