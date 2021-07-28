Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном»

Овечкин остается в «Вашингтоне» еще на пять лет. Нападающий подписал новый договор с клубом НХЛ. Сумма контракта — $47,5 млн, по $9,5 млн в год. Владелец клуба высоко оценил мастерство россиянина, сообщает телеканал «Известия».

Предыдущий контракт Александра стал рекордным по стоимости. С 2008 года нападающий заработал $124 млн. Овечкин играет за «Вашингтон» под номером 8 с 2005 года. Российский хоккеист — лидер клуба по количеству сыгранных матчей, по заброшенным шайбам, по набранным в сезонах очкам. В 2018-м Овечкин вместе с «Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли. Карьера за океаном позволяет Александру выступать за сборную. Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе команды России.

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