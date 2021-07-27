Парк «Экоберег» в Химках расширят в 2022 году

Подмосковные власти в 2022 году намерены расширить парк «Экоберег» в подмосковных Химках. Об этом глава Химок Дмитрий Волошин доложил губернатору области Андрею Воробьёву в ходе совещания.

Как отмечает телеканал «360» в понедельник, 26 июля, в 2021 году в ходе благоустройства на территории парка в микрорайоне Левобережный будут решаться технические проблемы с бассейном, открытие которого ждут местные жители.

Губернатор Андрей Воробьёв указал, что в парке существует еще один сложный поворот и очень популярный — так называемая народная тропа. Глава Подмосковья попросил Волошина обратить на это внимание и сделать тропу безопасной для пешеходов и велосипедистов.

Глава Химок отметил, что расширение парка планируется, «не трогая деревья». В разработке также запланирован еще один вход в парк.

Благоустройство парка будет завершено в октябре текущего года. Лавочки там разместят уже на этой неделе. Всего в парке в 2021 году появятся амфитеатр на 150 мест, более 60 лавочек и урн, видеокамеры. Кроме того, специалисты уже оборудовали вело- и пешеходные дорожки с освещением. Здесь также появились пляж, кафе, скейт-парк, памп-трек, пишет РИАМО.

26 июля сообщалось, что в Балашихе в сентябре откроется новая ледовая арена. Площадь комплекса составит порядка 3 тыс. кв. м. Открытие новой площадки позволит почти вдвое увеличить число людей, профессионально занимающихся хоккеем.