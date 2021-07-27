Отмены празднования Дня города не исключают в Оренбурге

Власти Оренбурга не решили, состоится ли в конце августа День города. Если бы праздник должен был пройти на этой неделе, его пришлось бы отменить из-за действующих мер по противодействию распространения коронавируса.

Как поясняет Урал56.Ру, в соответствии с указом губернатора в регионе введен запрет на проведение мероприятий, независимо от численности участников. Предусмотрены исключения, но День города в их число не попадает.

Таким образом, пока нет возможности проведения праздника с концертом и праздничным салютом. Если указ губернатора не изменится, День города в Оренбурге в офлайн-режиме не состоится и, как и в прошлом году, пройдет в онлайн-формате.

В пресс-службе городской администрации агентству сообщили, что ситуация обсуждается, решение будет принято в ближайшее время с учетом всех обстоятельств.

Тем временем, Оренбургская область снова обновила антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. За минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждены 319 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 317 заболевших.