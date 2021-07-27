ЕС осудил заявления Эрдогана по Северному Кипру

Евросоюз (ЕС) решительно осуждает заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу района Вороша в Северном Кипре. Об этом 27 июля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Европейский союз решительно осуждает односторонние шаги Турции и неприемлемые заявления, сделанные президентом Турции и лидером общины турок-киприотов 20 июля 2021 года о дальнейшем открытии огороженного города Вароша», — говорится в заявлении Борреля.

В ЕС напомнили о действии резолюции Совета Безопасности ООН от 1984 года, согласно которой попытки заселить любую часть Вароши людьми, не являющимися ее жителями, считаются недопустимыми.

Также в ЕС указали на важность свободного передвижения Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) в районе Вароши.

«Крайне важно, чтобы Турция взяла на себя обязательство и конструктивно способствовала возобновлению переговоров о всеобъемлющем урегулировании согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН. ЕС будет и впредь полностью поддерживать усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций», — заключил Боррель.

20 июля лидер турок-киприотов, президент самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил на военном параде в турецкой части Никосии, что часть района Вароша в кипрском городе Фамагуста будет демилитаризована и выделена в пользование греко-кипрских собственников.

Присутствовавший на параде президент Турции поддержал такое решение, добавив, что оно будет выгодно всем сторонам. По его мнению, теперь Вароша, которая воспринималась как символ неразрешенности кипрской проблемы, «станет символом будущего процветания».

21 июля стало известно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ситуацией вокруг района Вороша на Кипре. Спецпредставитель генсека, глава ВСООНК Элизабет Спехар напомнила, что Гутерриш регулярно призывал стороны избегать односторонних действий, так как они могут повысить напряженность в регионе и сорвать усилия по достижению диалога.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter заявил, что Соединенные Штаты осуждают заявления относительно изменения статуса закрытого района Вароша на севере Кипра.

Кипр фактически разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году была провозглашена непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.

Турецкая Республика Северного Кипра занимает северную треть острова Кипр и признана только Турцией. Властью на острове, признанной международным сообществом, является греческое правительство Республики Кипр.