В Калифорнии разбился заходивший на посадку самолет

Самолет Challenger 605 потерпел крушение на территории американского штата Калифорния в процессе захода на посадку в аэропорту Трако-Тахо. Видео последствий инцидента в понедельник, 26 июля, опубликовал телеканал KTVN 2.

Региональная полиция заявила об отсутствии пострадавших на земле в результате крушения судна. Данные о пассажирах и экипаже на борту воздушного аппарата отсутствуют.

Утоняется, что крушение самолета стимулировало небольшое возгорание леса возле поля для гольфа в Траки-Тахо. Как сообщили региональные власти, пламя было локализовано, и на данный момент опасности для города нет. Официальные лица уточнили, что возгорание затронуло только территорию падения самолета.

Правительство Траки-Тахо ведет совместную работу с Национальным советом безопасности на транспорте и Федеральным авиационным управлением. Информации о рейсе, который выполняло судно, и факторах крушения нет.

Неизвестен в том числе факт уведомления командиром корабля о неполадках на самолете, зафиксированных до непосредственного крушения.

Ожидается, что в скором времени официальные лица должны будут предоставить дополнительную информацию.

Ранее, 18 июля, три человека погибли и один пострадал в результате крушения маломестного самолета в немецком районе Анхальт-Биттерфельд (земля Саксония-Анхальт). Двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет, а также пилот погибли. Еще один пассажир госпитализирован.