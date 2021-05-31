Сборная России обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная России обыграла Швецию в ходе матча группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 3:2 в пользу россиян. Встреча состоялась в Олимпийском спортивном центре, расположенном в центре Риги, о чем в понедельник, 31 мая, пишет «Спорт-Экспресс».

Так, итогами встречи российской и шведской команд стал выход России в плей-офф турнира по хоккею.

Основное время матча между сборными России и Швеции завершилось со счетом 2:2. На девятой минуте состязания первого периода счет открыл Йеспер Фреден. На 53-й минуте с разницей, время которой составило 12 секунд, шайбы забросили представители российской стороны Антон Слепышев и Александр Барабанов, а на 56-й минуте счет сравнял Виктор Олофссон. Победитель определился в серии буллитов, решающий буллит реализовал Владимир Тарасенко.

Сейчас сборная России по хоккею занимает первое место в группе А, в то время как Швеция впервые в истории чемпионатов мира не попадает в плей-офф и занимает пятое место.

В заключительном мачте группового турнира, который должен состояться 1 июня в 20:15 мск, Россия должна встретиться с Белоруссией.

Ранее, 30 мая, стало известно о том, что в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею команда из Швеции обыграла сборную Словакии. Отмечается, что команды выступали в группе А.