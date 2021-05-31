Полумарафон «ЗаБег.РФ» установил новый мировой рекорд

В России состоялся пятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ». Более 120 тыс. человек стартовали одновременно в 85 городах страны. Этот забег, охвативший 11 часовых поясов, установил новый мировой рекорд, сообщает телеканал «Известия». Участники «ЗаБег.РФ» бежали четыре дистанции — 1 км, 5 км, 10 км или 21 км. Полумарафон собрал и любителей, и профессионалов.

«Я марафоны бегаю. Призер международных соревнований по марафону. Так что половинка для меня — не проблема», — заявил участник полумарафона «ЗаБег.РФ» Евгений Драгунов.

Самый массовый старт был в Санкт-Петербурге. Теперь город поборется за звание «Беговая столица России».

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