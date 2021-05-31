Снос ветхих зданий стартовал в Сарапуле

В Сарапуле (Удмуртия) стартует масштабная борьба с ветхими зданиями. Сооружения планируется снести, сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти составили перечень сооружений, запланированных к сносу. В него попали здания, в которых ранее размещались объекты социальной инфраструктуры, пишет ИА «Сусанин».

Так, первым в списке оказался отслуживший свое морг в микрорайоне Дачный. Строители демонтируют ветхие конструкции, уберут мусор и благоустроят территорию.

Аналогичные работы пройдут в аварийном здании второго корпуса детсада на улице Мостовой и бывшей столовой в микрорайоне Дубровка. Также планируется снести заброшенный спортзал радиоколледжа и ветхое жилье в поселке Симониха.