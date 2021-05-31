Международный комитет СФ одобрил закон о денонсации ДОН

Международный комитет Совета Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. Палата намерена рассмотреть документ на заседании 2 июня, сообщает телеканал «Известия». Законопроект внес президент РФ после одностороннего выхода США из договора. Международное соглашение было подписано в 1992 году. Оно позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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