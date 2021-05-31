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В Москве откроется шоурум по продаже автомобилей Aurus

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В Москве в июле 2021 года откроется шоурум по продаже премиальных автомобилей Aurus. Об этом корреспонденту «Известий» сообщил операционный директор АГ «Авилон» Олег Шамба.

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«Шоурум марки Aurus будет располагаться в историческом здании бывшего ЗиЛа: сейчас там полным ходом идут ремонтные работы и постепенно приближаются к завершению. Всё оборудование и дизайн шоурума будут выполнены в полном соответствии с корпоративными стандартами и требованиями бренда Aurus: в дилерском центре будет царить атмосфера особого характера модельного ряда, наиболее полно отражающая ценности марки и соответствующая уровню «Автомобиля № 1 в России», — отметил Шамба.

По словам топ-менеджера, в 2021 году основной объем продаж будет приходиться на Aurus Senat: в планах на этот год продать около 30 автомобилей в комплектации седан и до трех Aurus Senat Limousine со спецзащитой. Выдача первых заказанных автомобилей запланирована на июль. Срок ожидания автомобилей Aurus под заказ составит около четырех месяцев.

Стоимость небронированной версии седана Senat будет начинаться от 18 млн рублей.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

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