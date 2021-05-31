СК начал следственные действия на месте массового захоронения в Брянске

Следователи вместе со специалистами поискового движения организовали работу по извлечению и идентификации останков погибших, обнаруженных на месте массового захоронения мирных граждан времен Великой Отечественной войны в Брянске.

«Работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению, будет продолжена, поскольку такие преступления не имеют срока давности», — сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России в понедельник, 30 мая.

Ранее, 30 мая, сообщалось, что в Брянске обнаружили останки узников нацистского лагеря «Дулаг-142», который был одним из самых крупных на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

Изначально концлагерь, образованный осенью 1941 года, предназначался для пленных военнослужащих Красной армии. В марте 1942 года сюда стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень.

Одновременно в лагере «Дулаг-142» размещалось до 80 тыс. человек.

По оценкам экспертов, в «Дулаге-142» были убиты и погибли от голода и болезней до 40 тыс. человек, которые были захоронены в братских могилах на территории лагеря.