Умер актер Филимон Сергеев

Актер театра и кино Филимон Сергеев скончался в возрасте 79 лет. Как сообщает в понедельник, 31 мая, Пятый канал, артиста нашли мертвым в его квартире в Москве, расположенной в одном из домов на Верхней Красносельской улице.

Причина смерти артиста не называется.

Сергеев родился 28 июля 1941 года. Поступил в Школу-студию МХАТ, однако после двух с половиной лет обучения отчислился, а затем еще некоторое время учился во ВГИКе на режиссерском факультете, но его также не окончил.

За свою актерскую карьеру Сергеев исполнил более 50 ролей в кино, одними из самых известных картин с его участием являются фильмы «Женитьба Бальзаминова» и «Фронт за линией фронта», сериалы «Россия молодая» и «Две судьбы».

Кроме того, артист издал несколько сборников стихов и книг прозы.