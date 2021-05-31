Белоусов назвал сумму долга российских металлургов

По итогам 2020 года российские металлурги получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей, которые компании должны вернуть в бюджет в виде налогов. Об этом рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью РБК, опубликованном в понедельник, 31 мая.

«Мы посчитали, что нас, извините за это слово, металлурги нахлобучили — нас, государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа, — примерно на 100 млрд рублей по году. Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», — сказал он.

По словам Белоусова, металлургические компании осознают, что средства в бюджет придется вернуть.

«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили и так себя повели, у них забрать», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что власти готовы рассмотреть возможность изменения налогообложения в металлургической отрасли. По его мнению, повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в данном случае эффективнее введение демпфера.

Ранее, 26 мая, в Минпромторге сообщили, что правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла решение повысить минимальную экспортную пошлину на лом и отходы черных металлов с €45 до €70 за 1 т. Решение вступит в силу в течение 30 дней после подписания соответствующего постановления правительства.

В свою очередь, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный заявил, что Ассоциация не поддерживает введение ограничений в сфере внешнеторговых отношений и просит органы власти не допустить ужесточения тарифных и нетарифных мер регулирования.