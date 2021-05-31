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Кравцов выразил надежду на очный формат нового учебного года

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Минпросвещения России рассчитывает начать новый учебный год в очном формате, а не дистанционном. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

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«Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате», — сказал он в ходе пресс-конференции ТАСС.

Очный формат является приоритетным для министерства, добавил Кравцов.

«Перехода на дистанционное обучение, о чем говорили некоторые, не случилось и не случится», — подчеркнул глава ведомства.

17 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал, что начать новый учебный год в российских вузах планируется в обычном режиме. В этом году, указал он, абитуриенты смогут подавать документы для поступления в вуз дистанционно.

Как сообщали в Минпросвещения в марте, в 2020–2021 учебном году обучение в образовательных учреждениях проводилось преимущественно в очном формате, а ограничительные меры, принятые для борьбы с коронавирусом, принимались точечно.

Окончательные выводы об уровне подготовки обучающихся можно сделать после проведения государственной итоговой аттестации, однако в ведомстве заверили, что пандемия не сказалась серьезным образом на успеваемости школьников, а студентам позволила получать образование без привязки к месту.

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