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ФСБ раскрыла деятельность почти 100 подпольных оружейников в России

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В 25 регионах России разоблачены около 100 подпольных оружейников. У злоумышленников изъяты 385 стволов. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что из незаконного оборота было изъято 385 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Среди изъятого оружия — три пулемета, 45 автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат, более 93 тыс. патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ, а также 36 приспособлений для бесшумной стрельбы, отметили в ФСБ.

Спецоперация ведомства проходила в мае в Москве, республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях и других регионах.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконнымизготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», — заключили в ФСБ.

19 апреля сотрудники ведомства выявили 55 подпольных оружейников в 21 российском регионе, у них изъяли более 220 единиц оружия.

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