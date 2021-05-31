В России могут создать интервенционный фонд сахара в 500 тыс. т. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства, сообщает телеканал «Известия».

Ведомство предлагает вдвое увеличить фонд зерна до до 3 млн т. Предложения уже направлены в правительство на проработку. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил «Известиям», что фонды могут сгладить ценовые колебания на рынке, что стабилизирует обстановку. Фонды сахара и зерна должны быть готовы для продажи уже в сентябре-октябре.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.