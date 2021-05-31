Налоговый вычет предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку

В России предложили возвращать налоговый сразу при покупке квартиры. Согласно инициативе, средства будут переводить на счет банка, в котором клиент оформляет ипотеку, сообщает телеканал «Известия».

Деньги разрешат использовать в качестве первоначального взноса, в итоге сумма кредита будет меньше. Сейчас деньги возвращают уже после приобретения квартиры и ее регистрации. Максимальная сумма налогового вычета при покупке жилья составляет 260 тыс. рублей. Для его расчета в каждом конкретном случае предлагается брать отчисления с доходов человека за последние три года.

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