Площадь объектов размещения твердых отходов в России достигла размеров Греции

Объекты ТКО в России занимают 384 тыс. га — это четыре Гонконга или полтора Люксембурга. А если говорить про все твердые отходы, то площадь их размещения достигла размеров Греции, рассказала в интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова, оценив эту ситуацию как катастрофу.

По ее словам, проводимая в стране с 2019 года мусорная реформа не достигла эффекта.

«У нас нет нормальных сортировочных мощностей. Я хорошую сортировку фактически не видела, хотя езжу по стране очень много. Как правило, она везде ручная — это самый дешевый и примитивный вид обработки, который не позволяет извлекать больше 10%, а зачастую всего 2–4% полезных фракций. В некоторых сортировочных пунктах даже магнита нет для подбора железа», — отметила Светлана Радионова.

Она также подчеркнула, что мелкий пластик вообще должен быть запрещен для использования, потому что собрать его невозможно, а в земле он остается навечно. Чтобы справиться с проблемой, надо менять менталитет и производителей, и населения, добавила глава Роспотребнадзора.

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