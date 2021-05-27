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Выставки будут проводить в Дмитриевской башне Нижегородского кремля

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Сменные выставки планируется организовывать в Дмитриевской башне Нижегородского кремля после реставрации. Об этом рассказал заведующий музеем Степан Петушин. Работы должны завершиться к августу. Жители и гости города смогут гулять по уникальному круговому маршруту и посещать башни. К этому моменту уже должны быть открыты Дмитриевская, Никольская, Тайницкая, Ивановская, Зачатская, Борисоглебская, Георгиевская, Пороховая башни.

По словам Петушина, в настоящее время разрабатывается концепция музеефикации Дмитриевской башни, передает ИА «НьюсНН».

«Здесь будут сменные выставки из фондов нашего музея, а у нас — богатейшая коллекция! Не зря нас называют малым Эрмитажем, у нас есть что показать. Ежегодно в кремле выставляется лишь 5% того, что хранится в запасниках», — рассказал он.

Напомним, в Нижегородском кремле проводят комплексное благоустройство и озеленение территории. Речь идет об участке, расположенном между первым и вторым корпусами. В них размещается правительство и заксобрание Нижегородской области. До 31 июля на территории должны привести в порядок ливневку, отремонтировать освещение, заменить покрытие пешеходных дорожек, установить лавочки, урны и другие объекты. В озеленительные работы входит посадка деревьев и кустарников. Подрядчиком стала компания из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составляет 235,78 млн рублей.

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