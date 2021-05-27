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Купальный сезон откроется в Липецке 1 июня

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В Липецке завершаются работы по благоустройству официальных пляжей перед началом купального сезона. На четырех пляжах и в одной зоне отдыха появятся спасательные и медицинские посты.

Купальный сезон должен открыться 1 июня. На текущий момент работы по благоустройству в основном завершены, за исключением Центрального пляжа, где ведется реконструкция. С управлением государственной противопожарной спасательной службы региона заключен контракт об установке спасательных постов. Впервые пост появится в районе Силикатных озер, пишет LipetskMedia. При этом зоной, оборудованной для купания, озера не являются. Несмотря на опасный рельеф дна с внезапными обрывами, ежегодно люди игнорируют знаки о запрете купания. В прошлом году там утонули три человека.

Всего в 2020 году на водоемах Липецка погибли 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. На официальных пляжах города спасли 45 человек, в том числе 11 детей. Купание запрещено на 47 стихийных пляжах.

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