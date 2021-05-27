Опрос показал отношение украинцев к 9 Мая

Две трети опрошенных жителей Украины (70%) не согласны с решением местных властей об отмене официальных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Агентством стратегического планирования и коммуникаций совместно с американской компанией International Institute for Eastern European Studies, его результаты приводит телеканал «112 Украина» 27 мая.

Так, 68,3% респондентов считают, что решение украинских властей отказаться от официальных торжеств 9 Мая было неправильным. Еще 20,1% выступили в поддержку данного решения, а 11,6% затруднились дать ответ на соответствующий вопрос.

Также опрос показал, что половина респондентов не изменили своего отношения к 9 Мая и по-прежнему считают этот день праздником. Еще 22,9% опрошенных сообщили, что День Победы стал для них еще важнее.

В исследовании приняли участие 3 тыс. человек со всех регионов Украины. Опрос проводился в период с 22 по 26 мая.

Вместо Дня Победы на Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения. Как уточнял президент Владимир Зеленский, этот праздник пришел не на замену 9 Мая, а для того, чтобы «сохранить и понять историю полнее, потому что она общая, одна на всех в мире».

Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. С этого времени символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена.

С 2014 года на Украине георгиевская лента считается символом тоталитарного режима. За использование ее или предметов, содержащих изображение ленты, законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 850 до 2550 гривен (от 2,2 тыс. до 6,8 тыс. рублей), а также конфискация ленты или предмета, на котором она изображена.

В этом году на Украине не было официальных торжественных мероприятий, посвященных 9 Мая.