Московское правительство разместило на Мосбирже «зеленые» облигации

Правительство Москвы разместило на Мосбирже первые в России региональные «зеленые» облигации.

Занятые на рынке 70 млрд рублей будут направлены на реализацию городских экологических проектов, сообщает телеканал «Известия». По словам заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Марии Багреевой, средства в первую очередь пойдут на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии, которая станет крупнейшей кольцевой линией метро в мире.

«Оба эти проекта имеют существенные эффекты на экологию, на выбросы СО2, и привлеченные средства, мы надеемся, будут способствовать улучшению экологии в городе», — подчеркнула Багреева.

Управляющий директор Московской биржи по взаимодействию с органами власти Владимир Гусаков выразил надежду, что опыт Москвы захотят перенять не только другие регионы России, но и корпорации и банки страны.

Внести вклад в развитие Москвы и заработать на этом может каждый. После первичного размещения «зеленые» облигации доступны на инвестиционных площадках российских банков.

В Москве действуют и другие экологические программы, в частности «Мой район», в рамках которой озеленяют и благоустраивают улицы города.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.