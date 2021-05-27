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Умер актер Геннадий Стасенко

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Заслуженный артист РСФСР Геннадий Стасенко умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил Курский драматический театр имени Пушкина.

«От нас ушел яркий артист, профессионал своего дела, интеллигент и душевный человек. Светлая память о нем будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении театра в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Стасенко скончался 23 мая. В театре выразили соболезнования родным и близким артиста.

Геннадий Стасенко родился 6 февраля 1940 года в Тайшете Иркутской области. В 1965 году окончил Днепропетровское театральное училище. Служил в Днепропетровском русском драматическом театре имени Горького, Николаевском русском драматическом театре имени Чкалова, в театрах Котласа и Благовещенска. В 1976 году его пригласили на работу в Курский театр, на сцене которого он сыграл более 90 ролей в спектаклях по пьесам русских и зарубежных драматургов.

В пресс-службе театра отметили, что за годы работы Стасенко занял одно из ведущих мест в труппе театра. На сцене он сыграл роли Николая Мальцева в спектакле «Самая счастливая» Э. Володарского, Линя «Третье поколение» Н. Мирошниченко, Скоромного в постановке «Таблетку под язык» А. Макаенок, Фунтикова «Модели сезона» Г. Рябкина, Подколесина «Женитьба» Н. Гоголя, Капитана Крупина в пьесе «Люди, которых я видел» С. Смирнова, Туманчикова «Святой и грешный» М. Ворфоломеева и другие.

В театре указали, что созданная им роль Стрельцова в спектакле «Полк идет» по пьесе Михаила Шолохова получила высокую оценку: артист был награжден серебряной медалью имени народного артиста СССР А.Д. Попова за лучшее создание образа высокого военно-патриотического звучания.

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