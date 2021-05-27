Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера ФК «Реал Мадрид»

Зинедин Зидан ушел с поста главного тренера «Реал Мадрида». Под руководством француза клуб трижды побеждал в Лиге чемпионов и дважды стал чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба — 40 матчей. По итогам 2017 года Зидан был признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола. Имя нового наставника «Реала» пока не сообщается, передает телеканал «Известия».

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