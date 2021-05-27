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Парк и детский сад появятся на месте бывшего завода во Владивостоке

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Во Владивостоке на территории бывшего завода «Металлист» построят детский сад и парк. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По данным РИА «Восток-Медиа», изначально на месте «Металлиста» планировали возвести три новостройки. Губернатору было направлено обращение, которое подписали 2 тыс. горожан, с просьбой запретить застройку и изменить назначение этого участка земли.

Территорию было предложено отдать под зону отдыха. Вопрос рассматривался на общественных обсуждениях, однако решение не было принято до сегодняшнего дня.

Как отметил глава региона, на 15 июня запланировано подписание документа, который изменит правила землепользования и сделает невозможным строительство домов на месте завода. Землю отдадут под детский сад и сквер.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия финансирования во Владивостоке заморозили реконструкцию пляжа на мысе Ахлестышева. Поэтому на территории к началу купального сезона точно ничего не изменится.

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