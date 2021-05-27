Газпромбанк вписал ESG в кодекс корпоративной этики

Газпромбанк обновил и дополнил кодекс корпоративной этики, введя в него следование ESG-принципам устойчивого развития. Об этом сообщается в пресс-релизе Газпромбанка, поступившем в распоряжение «Известий» 27 мая.

Уточняется, что в документе закреплены основные корпоративные ценности: законность, проактивность, открытость, ответственность, участие и внимание к людям. «Банк стремится вносить свой вклад в построение новой устойчивой экономики и с этой целью активно внедряет ESG-принципы на всех уровнях функционирования организации», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что для уверенного движения вперед необходимо создавать благоприятную рабочую среду на всех уровнях, помогать развиваться людям, их идеям, бизнесу и компаниям, обществу и стране. «Именно поэтому мы предлагаем не только своим сотрудникам, но и клиентам, партнерам, контрагентам и другим заинтересованным сторонам также следовать принципам, изложенным в принятом кодексе корпоративной этики», — отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Обновление кодекса корпоративной этики является следующим шагом комплексной деятельности по внедрению принципов ESG в деятельность Газпромбанка и его партнеров. В обновленном документе также описаны подходы банка к обеспечению прозрачности информации, правам человека, здоровью и безопасности сотрудников, а также взаимная ответственность кредитной организации и работников.

Ранее в сентябре прошлого года в Газпромбанке был создан совет по внедрению принципов устойчивого развития и принята политика, регулирующая это направление. Банк финансирует строительство в России объектов возобновляемой энергетики, проводит системную работу по организации эмиссии «зеленых» и социальных облигаций, кадровая и внутренняя политика организации имеют выраженный ESG-профиль.

ESG (англ. environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление) — совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Индекс рассказывает инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и о том, как предприятие заботится об экологии.