Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Санду обвинила главу МВД Молдавии в организации слежки за ее семьей
Армия
Черноморский флот усилят малыми ракетными кораблями проекта «Каракурт»
Экономика
ЦМАКП прогнозирует банковский кризис до апреля 2022 года
Мир
Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии
Мир
Шеф Пентагона поддержал модернизацию ядерной триады США
Мир
Молдавия начала ослаблять ограничения по COVID-19
Спорт
Сборная Чехии обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде с ветром в Москве с 27 на 28 мая
Мир
Команда Мальты на «Евровидении» попала под расследование о растрате

Опрос показал уровень корпоративной социальной ответственности среди компаний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики CRM для бизнеса «Мегаплан» провели опрос об отношении компаний к корпоративной социальной ответственности (КСО), результаты оказались в распоряжении «Известий».

Кризис добрых дел: пандемия пошатнула позиции благотворителей
Представители НКО рассказали, на какие проекты люди жертвуют менее охотно

Так, согласно исследованию, 51,9% российских компаний готовы принимать на работу людей с ограниченными возможностями, в то время как 48,1% признались, что в их компаниях этого не делают.

Наиболее распространенной формой КСО среди компаний оказались пожертвования, на втором месте оказался социальный маркетинг, потом следуют корпоративное волонтерство, выделение грантов на социальные инициативы и экологический маркетинг.

На вопрос о том, проводит ли руководство компании донорские акции среди сотрудников, 51,7% респондентов ответили, что акции не проводятся и почти четверть (24,1%) проводят их крайне редко. Лишь 10,9% организовывают подобные мероприятия на регулярной основе.

Участники исследования также рассказали о своем отношении к акциям социальной ответственности — их поддерживает большая часть респондентов и лишь 5,5% считают, что в подобных мероприятиях нет смысла.

Согласно результатам, респонденты считают самыми весомыми недостатками КСО манипуляцию социальной ответственностью в рекламных целях (28,1%), низкий уровень контроля за расходованием перечисленных средств (22,8%), отсутствие компетенций для решений социальных проблем (15,8%), рост себестоимости продукции из-за расходов на соцнужды (15%), а также нарушение принципа максимизации прибыли (6,9%). При этом 11,4% ответили, что у социальных мероприятий нет недостатков и любая помощь — это хорошо.

«Сегодняшние реалии отечественного бизнеса заставляют предпринимателей держаться на плаву в условиях тотальной неопределенности. Справедливости ради стоит отметить, что это актуально не только для российского бизнеса, но и для зарубежного. Несмотря на всю пользу КСО для общества, следует понимать, что это обычно огромные траты и позволить их себе могут далеко не все малые и средние предприниматели», — заявил генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» Сергей Козлов.

25 января сообщалось, что в России граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с населения с нарушением закона — Госдума при поддержке правительства в марте может принять новую статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021