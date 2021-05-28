Опрос показал уровень корпоративной социальной ответственности среди компаний

Разработчики CRM для бизнеса «Мегаплан» провели опрос об отношении компаний к корпоративной социальной ответственности (КСО), результаты оказались в распоряжении «Известий».

Так, согласно исследованию, 51,9% российских компаний готовы принимать на работу людей с ограниченными возможностями, в то время как 48,1% признались, что в их компаниях этого не делают.

Наиболее распространенной формой КСО среди компаний оказались пожертвования, на втором месте оказался социальный маркетинг, потом следуют корпоративное волонтерство, выделение грантов на социальные инициативы и экологический маркетинг.

На вопрос о том, проводит ли руководство компании донорские акции среди сотрудников, 51,7% респондентов ответили, что акции не проводятся и почти четверть (24,1%) проводят их крайне редко. Лишь 10,9% организовывают подобные мероприятия на регулярной основе.

Участники исследования также рассказали о своем отношении к акциям социальной ответственности — их поддерживает большая часть респондентов и лишь 5,5% считают, что в подобных мероприятиях нет смысла.

Согласно результатам, респонденты считают самыми весомыми недостатками КСО манипуляцию социальной ответственностью в рекламных целях (28,1%), низкий уровень контроля за расходованием перечисленных средств (22,8%), отсутствие компетенций для решений социальных проблем (15,8%), рост себестоимости продукции из-за расходов на соцнужды (15%), а также нарушение принципа максимизации прибыли (6,9%). При этом 11,4% ответили, что у социальных мероприятий нет недостатков и любая помощь — это хорошо.

«Сегодняшние реалии отечественного бизнеса заставляют предпринимателей держаться на плаву в условиях тотальной неопределенности. Справедливости ради стоит отметить, что это актуально не только для российского бизнеса, но и для зарубежного. Несмотря на всю пользу КСО для общества, следует понимать, что это обычно огромные траты и позволить их себе могут далеко не все малые и средние предприниматели», — заявил генеральный директор разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан» Сергей Козлов.

25 января сообщалось, что в России граждан и организации будут штрафовать, если они собирают деньги на благотворительность с населения с нарушением закона — Госдума при поддержке правительства в марте может принять новую статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований».