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Путин указал на растущую роль крылатых ракет в вооружении

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Анализ военных конфликтов показывает, что применение крылатых ракет играет растущую роль. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.

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«Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов. И важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот», — заявил президент в ходе совещания с руководством Минобороны и главами предприятий оборонного-промышленного комплекса.

Путин напомнил, что в настоящее время в войсках имеются и поступают на вооружение новейшие крылатые ракеты большой дальности «Х-101», «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы разных калибров, которые по характеристикам не только не уступают, но и часто превосходят иностранные образцы, а по ряду показателей являются уникальными.

«В том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях — в ходе операций против террористов в Сирии», — подчеркнул президент.

В ближайшие годы важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки, указал глава государства.

На совещании Путин также поручил доложить, насколько предприятия готовы к серийному выпуску образцов современного оружия.

Ранее, 25 мая, Владимир Путин сообщил о завершении испытаний новейшего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 «Прометей», которую готовят принять на вооружение ВС России.

Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Система способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км/с, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.

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