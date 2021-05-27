Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
Путин указал на растущую роль крылатых ракет в вооружении
Мир
Генпрокуратура ЛНР возбудила дело об участии Протасевича в боевых действиях
Спорт
Зидан покинул пост главного тренера ФК «Реал Мадрид»
Происшествия
Актера сериала «Марш Турецкого» избили в центре Москвы
Общество
Памятник погибшим в Битве под Москвой морякам откроют на Поклонной горе
Общество
Орфографическую ошибку нашли на мемориале участникам ВОВ под Оренбургом
Спорт
Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменили
Армия
МиГ-31 вновь сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Общество
Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

В России введут штрафы за незаконный сбор персональных данных с покупателей

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021