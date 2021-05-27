Актера сериала «Марш Турецкого» избили в центре Москвы

В результате драки, произошедшей в центре Москвы, пострадал 54-летний актер Константин Котляров, известный по роли киллера в сериале «Марш Турецкого».

Как пишет 27 мая РЕН ТВ, злоумышленник напал на актера с кастетом, а также натравил на мужчину собаку бойцовской породы. В результате драки Котляров лишился зуба.

Причины произошедшего не уточняются. Личность нападавшего на данный момент не была установлена.

25 апреля сообщалось, что актер Александр Паль был задержан по подозрению в избиении хоккеиста Кевина Антипова. Вместе с актером тогда задержали еще одного человека, предположительно причастного к нападению на экс-спортсмена. Антипов допустил, что Паль мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Мужчина написал заявление в полицию.