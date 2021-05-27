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Новое современное здание построят для кардиоцентра Благовещенска

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Губернатор Амурской области Василий Орлов поделился планами по работе кардиологического центра в Благовещенске, где 2 апреля произошел пожар. Для учреждения построят новое современное здание.

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«В этом нас поддержал федеральный Минздрав. Сейчас выбираем участок для строительства и просчитываем стоимость проекта», — заявил Орлов во время ежегодного отчета перед депутатами 27 мая.

Как отмечает Амурская Служба Новостей, ранее было принято решение о консервации здания кардиоцентра, являющегося памятником архитектуры. Предполагалось, что ремонтные работы займут несколько лет. Сотрудники клиники переехали в другие корпуса Амурской государственной медицинской академии (АГМА).

О пожаре в кардиохирургическом центре в Благовещенске стало известно 2 апреля. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. кв. м. В это время в центре шла операция. Несмотря на экстренную ситуацию, медики успешно провели пациенту аортокоронарное шунтирование.

Действия российских врачей впечатлили иностранных пользователей сети. Глава Приамурья наградил медиков и спасателей за работу во время пожара в кардиоцентре. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отметил ведомственными наградами врачей учреждения.

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