Признанная нежелательной организация «Открытая Россия» прекратит деятельность

Иностранная неправительственная организация «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной) прекращает деятельность на территории страны. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

Уточняется, что решение было принято в ходе голосования совета движения. Деятельность организации будет приостановления во всех российских регионах.

«Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано», — отметил Пивоваров в Telegram-канале организации.

Решение связано с планами Госдумы ввести ответственность за руководство и участие в деятельности нежелательной в России иностранной или международной НКО.

Пивоваров добавил, что также «Открытая Россия» отозвала иски в министерство юстиции, которые связаны с регистрацией организации.

Организация была признана Генпрокуратурой нежелательной в 2017 году. Как указали в ведомстве, «Открытая Россия» осуществляла на территории страны специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в РФ выборов и признания их итогов нелегитимными.