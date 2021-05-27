Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Авто
Chery запатентовала в России обновленный кроссовер TXL
Общество
В правительстве поручили коммунальщикам готовиться к отопительному сезону
Мир
Генконсул указал на отсутствие данных о нарушениях судна «Амур» в Охотском море
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter за день на 9,5 млн рублей
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Twitter еще на 4 млн рублей за неудаление контента
Общество
Рособрнадзор допустил дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем
Общество
На Ставрополье задержаны готовившие теракт исламисты
Общество
Власти Петербурга уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
Мир
Латвия не стала ограничивать транзитные полеты для авиакомпаний Белоруссии

Признанная нежелательной организация «Открытая Россия» прекратит деятельность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранная неправительственная организация «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной) прекращает деятельность на территории страны. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил ее исполнительный директор Андрей Пивоваров.

Из ряда вон: члены ЛДПР в регионах говорят о конце эпохи партии
Почему политорганизация теряет сторонников

Уточняется, что решение было принято в ходе голосования совета движения. Деятельность организации будет приостановления во всех российских регионах.

«Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано», — отметил Пивоваров в Telegram-канале организации.

Решение связано с планами Госдумы ввести ответственность за руководство и участие в деятельности нежелательной в России иностранной или международной НКО.

Пивоваров добавил, что также «Открытая Россия» отозвала иски в министерство юстиции, которые связаны с регистрацией организации.

Организация была признана Генпрокуратурой нежелательной в 2017 году. Как указали в ведомстве, «Открытая Россия» осуществляла на территории страны специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в РФ выборов и признания их итогов нелегитимными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021