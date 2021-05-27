Детские лагеря начнут работу в Липецкой области 1 июня

Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня в Липецкой области. В регионе будут работать 13 загородных лагерей, в которых смогут отдохнуть 9 тыс. детей.

Наполняемость отрядов составит 75%, при этом дети, родители и сотрудники должны соблюдать требования по профилактике коронавируса. Перед началом каждой смены в лагерях будет проводиться генеральная уборка. Персонал будут обследовать на наличие COVID-19. Об этом сообщает LipetskMedia.

В учреждениях действует запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Также запрещено посещение детей родителями.

Порядка половины путевок в лагеря будут выданы липчанам в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных, малообеспеченных или неблагополучных семей, а также детям-инвалидам и сиротам.

В регионе уже утвердили размер компенсации родительской платы за путевку. За смену на 21 день она составляет 11657 рублей, на 14 дней — 8064 рубля.