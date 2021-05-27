Все поликлиники намерены отремонтировать в Приамурье за три года

В Амурской области в течение трех лет планируют отремонтировать все взрослые и детские поликлиники. Об этом губернатор Василий Орлов рассказал во время ежегодного отчета перед депутатами 27 мая.

«Я дал поручение правительству за три года сделать ремонты во всех детских и взрослых поликлиниках. В них будет внедрена модель бережливого производства, которая в несколько раз сокращает время ожидания и записи к врачу», — цитирует главу региона Амурская Служба Новостей.

Сейчас ведутся ремонтные работы в детских поликлиниках в Зее, Райчихинске и Благовещенске.

В течение трех лет также планируется полностью обновить автомобильный парк станции скорой помощи, добавил Орлов. Соответствующее поручение он дал региональному правительству.

Кроме того, в планах строительство роддома в Благовещенске, роддома в и детской поликлиники в Свободном, гериатрического центра на базе Амурской областной больницы. Сроки реализации проектов не называются.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года в Амурской области появится новая больница. На строительство власти региона направили 226,9 млн рублей.