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В Кировской филармонии прошел концерт Сергея Ролдугина

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Взрыв аплодисментов, и зал замер в ожидании шедевра. Сергей Ролдугин в сопровождении оркестра вятской филармонии исполнили концерт для виолончели Антонина Дворжака, сообщает телеканал «Известия».

«Все, кто берется за концерт Дворжака, они, конечно, знают, что нужно быть свободным от казуистики, которая написана в штрихах и в партитуре. Нужно партитуру в голове иметь, а не голову в партитуре», — отметил художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

Весь диапазон уникального инструмента работы Страдивари Сергей Ролдугин раскрыл перед зрителями Кировской филармонии. В зале присутствовала и супруга маэстро — Елена Миртова. Не раз оперной певице рукоплескали на лучших площадках мира. Елена Миртова дала мастер-классы студентам кировского музыкального колледжа. Вокалистка учит молодых артистов главному — думать о музыке. Гастроли в Кирове — редкий случай. Ведь напряженные графики виолончелиста и солистки оперы наконец совпали. Ролдугин пообещал, что его концерт в Кирове не последний.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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