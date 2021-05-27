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28 мая состоится грандиозный старт регаты в Royal Yacht Club
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28 мая состоится грандиозный старт регаты в Royal Yacht Club

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С 28 по 30 мая 2021 в Royal Yacht Club пройдет первый этап регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021, где соберется сильнейший флот в классе J/70.

Мероприятие имеет статус Кубка России в классе J/70 и является одним из главных соревнований в календаре Всероссийской федерации парусного спорта России.

Около трех десятков команд будут бороться за главный трофей серии — переходящий Кубок Tenzor Cup by PROyachting, а также за призовой фонд, учрежденный генеральным партнером регаты — компанией Tenzor Consulting Group.

Среди участников заявлены действующие победители Tenzor Cup by PROyachting 2020 — профессиональная команда ArtTube RUS-1, серебряные и бронзовые призеры серии прошлого сезона — команды DC Team и Bars. Претендентами на подиум в этом году будут также действующие чемпионы Национальной парусной лиги — команда ZID Art Sailing Team, серебряные призеры премьер-дивизиона НПЛ 2020 — команда Tenzor Team, победители и призеры зимней серии J/70 в Монако 2019–2020 — команды ALEX TEAM и ELF, а также опытные экипажи Bronenosec Sailing Team, M-Sailing Team и многие другие. Больше десятка команд выступят в серии Tenzor Cup by PROyachting впервые!

Программу первого этапа серии Tenzor Cup by PROyachting 2021 в пятницу, 28 мая, откроет предстартовый тренировочный день, где участники смогут познакомиться с акваторией Royal Yacht Club и протестировать свои экипажи на воде в рамках тренировочной гонки. Далее в субботу, 29 мая, состоится открытие соревнования и первый гоночный день, а в воскресенье, 30 мая, по итогам второго гоночного дня состоится награждение победителей и призеров этапа.

Высокий уровень организации, безопасность и профессиональное судейство являются приоритетами для организаторов проекта. Кроме того, регата Tenzor Cup by PROyachting идет в ногу со временем и c 2021 года внедрила в проект новый цифровой формат мониторинга гонки, который благодаря онлайн-сервису «Регатаскоп» позволит широкой аудитории участников, зрителей и болельщиков в режиме реального времени отслеживать положение лодок в формате 3D.

В освещении гонки и ведении live-трансляции каждого этапа регаты будет задействована профессиональная медиакоманда во главе с известным телеведущим и комментатором Алексеем Жировым.

Приятным бонусом к береговой программе первого этапа регаты Tenzor Cup by PROyachting 2021 станет 4-я выставка яхт и катеров на воде Moscow Yacht Show, которая представит новинки мирового рынка яхт и катеров и товары премиального сегмента.

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