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В европейской части России ожидается похолодание

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в европейской части России ожидается похолодание, передает телеканал «Известия».

Циклон с севера придет в субботу. Температура будет ниже нормы на 3–4 °С. 31 мая в Москве ожидается +15...+16 °С, ночью от +3…+7 °С. Похолодание затронет юг страны, а также Поволжье. Температура ниже нормы сохранится в начале июня.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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