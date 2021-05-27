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Канада в ближайшие пять лет планирует обзавестись луноходом

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К 2026 году Канада планирует высадить луноход на поверхность Луны. Об этом 26 мая сообщило космическое агентство страны.

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«В качестве первого шага Канадское космическое агентство выберет две канадские компании для разработки концепции лунохода и научных инструментов для этой миссии», — сказано в заявлении агентства.

Отмечается, что канадский ровер совершит посадку на естественном спутнике Земли в партнерстве с NASA.

23 апреля основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о необходимости построить на Луне обитаемую базу. По его словам, планы NASA по высадке на Луну можно реализовать в 2024 году.

16 апреля стало известно, что SpaceX выиграла контракт NASA по доставке астронавтов на Луну в рамках программы «Артемида». Отмечается, что сумма контракта составляет $2,89 млрд. Компания займется разработкой первого коммерческого посадочного модуля, он должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

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