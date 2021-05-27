СП сообщила о минимальном за 10 лет исполнении плана приватизации

Счетная палата проанализировала исполнение трехлетнего прогнозного плана приватизации на 2017-2019 годы. Аудиторы сообщили, что за этот период удалось продать 25% от намеченных к реализации компаний, 22% ФГУПов и 23% иных активов. По оценке СП, это минимальное за 10 лет исполнение плана.

Из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован только один — правительство продало АО «Производственное объединение «Кристалл». Но проблема в том, что по этой сделке актив перешел в руки другой госкомпании — группе «Алроса», которая также включена в план приватизации.

По мнению СП, причина такого результата — в отсутствии предпродажной подготовки, низкой инвестиционной привлекательности активов и недостатках в формировании самого плана и координации участников.

«В 2017–2019 годах в прогнозный план приватизации 58 раз вносились изменения. Продажа 21 пакета акций была приостановлена. В план включались объекты, приватизация которых была в принципе невозможна. Кроме этого, анализ выявил случаи продажи обществ при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, а также прецеденты недостоверного информирования потенциальных участников торгов о составе активов. Все это снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей», — отметил аудитор СП Андрей Батуркин.

Еще одна причина — в росте доли продаж в формате публичного предложения, но без объявления цены. В 2017-2019 годах на «вторичные» торги пришлось 64% пакетов акций и 57% объектов, составлявших имущество казны.

В Росимуществе ответили, что продажи посредством публичного предложения и без объявления цены — предусмотренные законом последовательные способы продаж. Тот факт, что значительная часть имущества не продается в таком формате, свидетельствует лишь о том, что спрос на конкретные объекты недостаточно высок, сказали там. В Росимуществе также напомнили о смене руководителя ведомства в прошлом году. Кресло главы ведомства занял Вадим Яковенко.

«По итогам 2020 года Росимущество впервые за несколько последних лет полностью выполнило план приватизации. От продажи акций в федеральный бюджет поступило 4,08 млрд рублей при плане в 3,6 млрд рублей», — сообщил он «Известиям».

В Минфине отметили, что работают над усовершенствованием приватизационной практики, в том числе с учетом возможного расширения полномочий Росимущества при организации и проведении приватизационных мероприятий.