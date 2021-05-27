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Роскомнадзор пока не будет замедлять Google и Facebook

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Роскомнадзор считает достаточными штрафы в отношении Facebook и Google и не собирается замедлять сервисы. Об этом заявил глава ведомства Андрей Липов на пресс-конференции в рамках ежегодной коллегии ведомства.

25 мая Таганский суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей, а Google — на 6 млн рублей за неудаление запрещенного контента.

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«Если угрозы той или иной соцсети будут превышать пользу от этой соцсети, значит, к ней будут приниматься более радикальные меры. Мы соотносим объем вреда с объемом пользы, который производит тот или иной сервис. Пока мы считаем, что штрафов в отношении них (Google и Facebook. — «Известия») достаточно. Есть вещи непримиримые, с которыми крайне сложно согласиться, например, когда несколько тысяч ссылок на запрещенную информацию, связанную с детьми, поэтому к Twitter было применены такие резкие меры по замедлению», — сказал Андрей Липов.

Глава Роскомнадзора напомнил про законопроект о «приземлении» иностранных интернет-ресурсов, который подразумевает расширение палитры экономического влияния на компании и различную степень градации ответственности за размещение противоправной информации.

Если зарубежные интернет-гиганты откажутся открывать офисы в РФ и выполнять требования российского законодательства, то на них начнут распространяться меры понуждения. Нарушители могут попасть под запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе и ограничения проведения платежей в отношении них. Также их могут «отлучить» от поисковой выдачи. Самые жесткие санкции предполагают замедление трафика или блокировку ресурса.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Сервису пригрозили блокировкой в случае, если он не начнет выполнять требования российского законодательства. Через полтора месяца после замедления работы Twitter удалил 91% запрещенных материалов.

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