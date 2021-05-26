Строительство станции водоочистки в Тамбовской области завершат к июлю

В Рассказовском районе Тамбовской области к 1 июля планируется завершить строительство станции очистки воды в селе Верхнеспасское. Ход работ проверил глава района Алексей Поздняков, сообщает местная администрация.

К данному моменту подрядчик уже завершил прокладку водопровода и приступил к подготовке площадки для сооружения станции. Также подготовлен котлован для установки емкостей, куда будут попадать вредные вещества, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Завершить строительство планируется к 1 июля 2021 года. Введение объекта в эксплуатацию обеспечит чистой водой более 200 домовладений на улицах Встречной, Ленинградской и Кооперативной.

В середине апреля сообщалось, что в правительство страны внесли законопроект о введении уголовной ответственности за разрушение, повреждение или приведение в негодное состояние систем водоснабжения и водоотведения. За совершение преступления предлагается ввести санкции в виде штрафа в размере до полумиллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.