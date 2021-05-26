Благоустройство Центрального пляжа возобновили в Липецке

В Липецке возобновили благоустройство Центрального пляжа. Выигравшие торги подрядчики зашли на объект, сообщает городское управление строительства.

«На территории предстоит выполнить немало работ, однако подрядчики обещают их завершить уже к осени. Мы будем особенно пристально следить за сроками исполнения и качеством проводимых работ», — цитирует начальника управления Сергея Алпатова LipetskMedia.

Одна из компаний уже начала обустраивать тротуар в районе понтонного моста. Рабочим предстоит уложить асфальт на дорожках общей площадью 1 тыс. кв. м.

Второй подрядчик приступил к выемке грунта для основания траншей в центральной части пляжа. По ним протянется электрокабель для новых опор освещения. К осени планируется установить два десятка дополнительных светодиодных светильников. Также будут установлены камеры видеонаблюдения, питьевые фонтанчики, малые архитектурные формы и детская площадка.

Благоустройство Центрального пляжа Липецка началось в 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Тогда рабочие обустроили остановку общественного транспорта и велопарковку, установили перголы и павильон для медработника и охраны.