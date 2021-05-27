Возвращение к жизни: вакцинация ускорит выработку коллективного иммунитета

В Роспотребнадзоре вновь призвали россиян ускорить процесс вакцинации — в ведомстве обращают внимание, что это позволит быстрее выработать коллективный иммунитет, чтобы вернуться к «доковидной» жизни . Важную роль здесь могут сыграть люди старше 60 лет, полагают в ведомстве. Подробнее — в материале «Известий».

«Другая жизнь»

К середине мая полностью прошли вакцинацию более 10 млн россиян, всего было сделано 24 млн прививок . Об этом 20 мая журналистам рассказал директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Однако это, по его мнению, меньше, чем можно было ожидать.

«К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране», — сказал ученый.

Невысокие темпы вакцинации в стране представитель Роспотребнадзора назвал парадоксальным явлением. Связано это, по его мнению, в том числе, с антипрививочным движением.

Возвращение к жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вакцинация необходима не только для того, чтобы снизить риск заболевания — в том числе у тех, кто входит в группу риска, — но и для того, чтобы ускорить процесс выработки коллективного иммунитета , обращают внимание специалисты.

Вернуться к «доковидной» жизни в стране можно будет, когда вакцину получат около 60% россиян, об этом ранее заявила глава ведомства Анна Попова.

«Как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно», — отметила она в интервью «Комсомольской правде», добавив, что «очень надеется», что это произойдет до начала осени.

Дополнительные меры

Несмотря на то, что в целом специалисты говорят о постепенной стабилизации ситуации, заболеваемость коронавирусом сохраняется — в России в конце мая она составляла около 8 тыс. человек в сутки. Всего с начала пандемии, по данным оперативного штаба, на момент подготовки текста заразились более 5 млн человек.

Чтобы предотвратить рост заболеваемости, в отдельных регионах по-прежнему вводятся дополнительные меры . Так, управление Роспотребнадзора по Калининградской области предложило региональному правительству ввести запрет на все массовые мероприятия на две недели. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

Возвращение к жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Вчера управление Роспотребнадзора внесло соответствующее предложение в правительство Калининградской области — о запрете всех массовых мероприятий без исключения на две недели. Это делается для того, чтобы все-таки достигнуть стабилизации показателей заболевания [новым коронавирусом] с трендом на снижение и на улучшение эпидемической ситуации», — сообщила руководитель регионального управления ведомства Елена Бабура в эфире радио «Комсомольская правда в Калининграде».

Сейчас в регионе ежедневно фиксируется 50-65 новых случаев заражения коронавирусом, отметила она.

Кроме того, на днях стало известно о планах по организации массовой кампании по вакцинации для специалистов отдельных отраслей — в том числе медиков и учителей, — в Якутии.

«Неимунная группа»

Самой «неимунной группой», по мнению Анны Поповой, остаются люди в возрасте старше 60 лет. Большую часть года для них действовал режим самоизоляции и сейчас им, по ее мнению, необходимо прививаться в первую очередь , чтобы исключить риск заражения после снятия ограничительных мер.

Об этом же ранее говорил президент РАН Алексей Сергеев. Он отметил, что пожилым людям необходимо получить вакцину, поскольку уровень смертельного исхода в этой группе выше, чем среди других возрастных групп.



«Вакцинацию надо обязательно проводить, потому что мы все сейчас пришли к выводу, что коронавирус — это надолго, нам придется с ним сосуществовать», — цитирует его слова РИА Новости.

В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что среди госпитализированных с коронавирусом граждан растет число пожилых людей . При этом среди других групп населения, по его словам, ситуацию удалось стабилизировать.

Возвращение к жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Доля заболеваний, мы видим, выросла у пожилого населения. И если говорить о количестве госпитализаций, то больше пожилых людей стало. У большинства из них нет противопоказаний для постановки вакцины, это было бы для них спасением», — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, коронавирус даже после выздоровления может давать осложнения на сердечно-сосудистую систему, обращают внимание в Роспотребнадзоре. Это также может негативно сказаться на здоровье людей старшего возраста.

Напомним, что в большинстве стран именно пожилые люди наряду с медиками получают приоритетное право на прививку . Со старших возрастных групп, например, кампания по вакцинации началась в Германии, Франции, Испании, Великобритании и Соединенных Штатах.

Столичный успех

В Москве кампания по вакцинации началась еще в декабре прошлого года. Одними из первых получить вакцину смогли жители домов престарелых — всего, по данным вице-мэра Анастасии Раковой, к концу января там были привиты около 33 тыс. человек (это 92% постояльцев столичных соцучреждений), которые не имели противопоказаний для прививки. Осложнений после вакцинации, по данным мэрии, у них не зафиксировано. Всего в столице к концу марта вакцину получили около 1 млн человек.

Возвращение к жизни Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько